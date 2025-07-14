В РФС заявили о потере доверия к некоторым судьям

Глава судейского комитета РФС Каманцев: Некоторые арбитры не оправдали доверие

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев рассказал о ситуации с арбитрами. Его слова передает «Матч ТВ».

Каманцев заявил, что сейчас дают больше шансов молодым судьям. «Нацелены на то, чтобы ввести большой пул новых судей. К сожалению, есть некоторые арбитры, которые не оправдали наше доверие и не были включены в списки на новый сезон», — отметил он.

Ранее журналист Иван Карпов назвал число заподозренных во взятках российских футбольных арбитров. По его информации, девять судей подозреваются в получении денег за оказание влияния на результаты матчей.

Старт нового сезона Российской премьер-лиги запланирован на 18 июля. Борьба за Кубок России начнется 29 июля.