Названо число заподозренных во взятках российских футбольных арбитров. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.
По информации журналиста, девять судей подозреваются в получении взяток за оказания влияния на результаты матчей. В числе подозреваемых — фигурировавшие в деле «Торпедо» Максим Перезва и Богдан Головко.
О задержании Головко стало известно 9 июля. Предположительно, судья сознательно дважды не назначал пенальти в ворота московского «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КамАЗа».
21 июня Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова арестовали за попытку дать взятку футбольному арбитру. Они находятся в СИЗО.