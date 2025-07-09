Девять арбитров заподозрили в получении взяток за влияние на результаты матчей

Названо число заподозренных во взятках российских футбольных арбитров. Об этом в Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По информации журналиста, девять судей подозреваются в получении взяток за оказания влияния на результаты матчей. В числе подозреваемых — фигурировавшие в деле «Торпедо» Максим Перезва и Богдан Головко.

О задержании Головко стало известно 9 июля. Предположительно, судья сознательно дважды не назначал пенальти в ворота московского «Торпедо» в матче 34-го тура Первой лиги против «КамАЗа».

21 июня Соболева и генерального директора клуба Валерия Скородумова арестовали за попытку дать взятку футбольному арбитру. Они находятся в СИЗО.