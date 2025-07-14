В Союзе биатлонистов России объяснили нехватку патронов

Исполнительный директор СБР Пак: Нехватка патронов связана с санкциями

Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак объяснил нехватку патронов у биатлонистов. Его слова приводит «Матч ТВ».

Пак заявил, что трудности связаны с санкциями, наложенными на Россию. Он подчеркнул, что проблемы связаны с логистикой. «Сложности есть, мы их решаем», — добавил представитель СБР.

Ранее телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал о проблеме с патронами в российском биатлоне. Журналист отметил, что СБР требует от регионов обеспечить потребности юниорской сборной на 100 процентов, взрослой — на 30 процентов.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022-го по решению Международного союза биатлонистов (IBU).