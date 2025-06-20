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14:03, 20 июня 2025Спорт

Губерниев рассказал о проблеме в российском биатлоне

Губерниев рассказал о проблеме в российском биатлоне: В стране кончаются патроны
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Мессман / ТАСС

Телекомментатор Дмитрий Губерниев рассказал в своем Telegram-канале о проблеме в российском биатлоне.

«Новости биатлона! Грустные! В стране кончаются патроны, совсем… Надо что-то делать», — заявил он. Журналист отметил, что Союз биатлонистов России (СБР) требует от регионов обеспечить потребности юниорской сборной на 100 процентов, взрослой — на 30 процентов.

Ранее на проблемы с патронами в России пожаловался чемпион мира по биатлону Антон Бабиков. Он отметил, что если не будет хороших патронов, то он закончит выступления. После этого четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал отправить ответственных за ситуацию в Магадан.

Россияне не участвуют в международных турнирах с марта 2022-го по решению Международного союза биатлонистов (IBU).

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