Появились кадры удара российских войск по критической инфраструктуре Украины

Видео запечатлело удар ВС России по инфраструктуре Харьковской области

Появились кадры пожара в городе Чугуев Харьковской области после удара Вооруженных сил (ВС) России «Геранями» по объектам критической инфраструктуры Украины. Видео публикует военблогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Эта ночь прошла под знаком "Гераней" в Харьковской области и пригороде Чернигова», — написал он.

Отмечается, что после ударов на объекте начался сильный пожар. Какой именно объект поражен, не уточняется. По словам Рожина, управляемые модули планирующей корректировки (УМПК) применялись в Запорожье и Сумской области.

Ранее стало известно, что утром 9 июля в Киеве после атаки беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2» начался пожар. Также сообщалось о возгорании в Луцке.