Военный эксперт рассказал о преимуществе российской крылатой ракеты Х-101

Военный эксперт Леонков: Российскую крылатую ракету Х-101 невозможно сбить

Российскую крылатую ракету Х-101, которая ужаснула США, невозможно сбить, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Об этом пишет News.ru.

Как отметил специалист, она является стратегической ракетой класса «воздух-земля», максимальная дальность поражения целей достигает 5,5 тысячи километров.

«Она создана по нашей технологии снижения радиационной заметности и предназначена для поражения стратегических объектов противника в его глубине», — подчеркнул он.

Леонков добавил, что точность ракеты составляет примерно 10-15 метров. Ее применяли много раз, но никто не смог ее сбить, рассказал он о преимуществе оружия.

Ранее американское издание TWZ писало, что применение российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас.