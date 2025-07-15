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23:15, 15 июля 2025Наука и техника

Военный эксперт рассказал о преимуществе российской крылатой ракеты Х-101

Военный эксперт Леонков: Российскую крылатую ракету Х-101 невозможно сбить
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российскую крылатую ракету Х-101, которая ужаснула США, невозможно сбить, заявил военный эксперт Алексей Леонков. Об этом пишет News.ru.

Как отметил специалист, она является стратегической ракетой класса «воздух-земля», максимальная дальность поражения целей достигает 5,5 тысячи километров.

«Она создана по нашей технологии снижения радиационной заметности и предназначена для поражения стратегических объектов противника в его глубине», — подчеркнул он.

Леонков добавил, что точность ракеты составляет примерно 10-15 метров. Ее применяли много раз, но никто не смог ее сбить, рассказал он о преимуществе оружия.

Ранее американское издание TWZ писало, что применение российской крылатой ракеты Х-101 с кассетной боевой частью приводит в ужас.

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