Врач заподозрила 76-летнюю Аллу Пугачеву в приеме «Оземпика»

Диетолог Цуканова: Певица Алла Пугачева худеет небезопасными методами

Врач-диетолог, нутрициолог, паразитолог, врач-терапевт, сомнолог Анна Цуканова заподозрила советскую и российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву в похудении небезопасными методами. Соотвествующий комментарий публикует «Страсти».

По мнению эксперта, 76-летняя Примадонна могла принимать препарат для лечения диабета «Оземпик», который в последнее время используют многие звезды для снижения веса.

«Зная любовь Пугачевой к пластической хирургии, ее текущий вес — явно помощь со стороны. Ни о каком ЗОЖ (питании и спорте) тут, думаю, и речи не идет. Скорее всего это "Оземпик" или "Мунджаро", аппаратная косметология и, возможно, очередные операции», — предположила Цуканова.

В апреле стилист оценила наряд Пугачевой с цветными колготками. Эксперт Лариса Голубева похвалила образ Примадонны в честь ее 76-летия, который включал мини-платье.