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15:56, 16 июля 2025Спорт

Фитнес-тренер перечислил четыре правила для занятий в жару

Фитнес-тренер Латынин посоветовал уменьшить интенсивность упражнений в жару
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Марк Латынин перечислил четыре правила для занятий в жару. Его слова передает Пятый канал.

Во-первых, Латынин заявил о необходимости обильно пить маленькими глотками до и после тренировок. От алкоголя и кофеина он посоветовал отказаться, так как они «сушат» организм. «Можно использовать изотоники. Это специальные такие напитки, которые помогают восстанавливать наш водно-солевой баланс», — добавил тренер.

Во-вторых, специалист рекомендовал заниматься спортом до девяти часов утра и после семи часов вечера. Особенно следует избегать пика активности солнца.

Также тренер посоветовал уменьшить интенсивность и продолжительность упражнений. При появлении симптомов перегрева — слабости, тошноты, головокружении — нужно приостановить занятия.

Кроме того, Латынин дал советы по правильной экипировке в жаркую погоду. Он предложил выбирать легкую, светлую и дышащую одежду из влагоотталкивающих материалов. «Не забываем про головной убор. Если тренировка позволяет, солнцезащитные очки тоже лишними не будут. Если опять же под открытым небом занимаемся — также крем с SPF, чтобы не обгореть», — добавил эксперт.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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