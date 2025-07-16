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18:36, 16 июля 2025Спорт

Губерниев предсказал отказ FIS разговаривать с Вяльбе

Губерниев: Ни один здравомыслящий человек в FIS с Вяльбе не заговорит
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Дмитрий Губерниев

Дмитрий Губерниев. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Телекомментатор Дмитрий Губерниев предсказал отказ Международной федерации лыжных гонок и сноуборда (FIS) разговаривать с главой Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе. Его слова приводит Sport24.

«В вопросе возвращения российских лыжников ведутся конкретные контакты с FIS. Причем ведет их команда Михаила Дегтярева, а не ФЛГР. Вяльбе сейчас может разговаривать разве что с инопланетянами. Не понимаю, как в этом вопросе может участвовать Вяльбе. Ни один здравомыслящий человек в FIS никогда с ней не заговорит», — заключил Губерниев.

В апреле Губерниев заявил о намерении заменить Вяльбе на посту главы ФЛГР. «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — пообещал комментатор.

Вяльбе руководит ФЛГР на протяжении 15 лет. В данный момент российские спортсмены не участвуют в международных турнирах по решению FIS.

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