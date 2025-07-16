МЮ не продал ни одного футболиста и заработал 24 миллиона евро

МЮ не продал за лето ни одного футболиста и заработал 24 миллиона евро

Английский «Манчестер Юнайтед» (МЮ) не продал за лето ни одного футболиста и заработал на этом 24 миллиона евро. Об этом сообщает Telegram-канал Первый спорт.

Клуб получил процент от перепродажи Альваро Каррераса из «Бенфики» в «Реал» (8,8 миллиона евро), Антони Эланги в «Ньюкасл» (7 миллионов) и Макси Ойеделе из «Легии» в «Страсбург» (2,4 миллиона). Еще 5,8 миллиона евро манкунианцы получили от «Челси» в виде штрафа за отказ выкупать Джейдона Санчо после аренды.

По данным портала Transfermarkt, суммарная стоимость игроков МЮ составляет 818 миллионов евро. При этом в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги команда финишировала на 15-м из 20 мест в турнирной таблице. По ходу чемпионата манкунианцы обновили клубный антирекорд по количеству поражений в одном сезоне.