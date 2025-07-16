Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
Завтра
05:30 (Мск)
Алекс Эрнандес
Лос-Кабос
Динамо Мн
Сегодня
21:45 (Мск)
Лудогорец
Лига чемпионов|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Партизан
Завтра
22:00 (Мск)
АЕК Ларнака
Лига Европы|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
Динамо М
18 июля
20:30 (Мск)
Балтика
Мир Российская Премьер-лига|1-й тур
17:37, 16 июля 2025Спорт

МЮ не продал ни одного футболиста и заработал 24 миллиона евро

МЮ не продал за лето ни одного футболиста и заработал 24 миллиона евро
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Chris Radburn / Reuters

Английский «Манчестер Юнайтед» (МЮ) не продал за лето ни одного футболиста и заработал на этом 24 миллиона евро. Об этом сообщает Telegram-канал Первый спорт.

Клуб получил процент от перепродажи Альваро Каррераса из «Бенфики» в «Реал» (8,8 миллиона евро), Антони Эланги в «Ньюкасл» (7 миллионов) и Макси Ойеделе из «Легии» в «Страсбург» (2,4 миллиона). Еще 5,8 миллиона евро манкунианцы получили от «Челси» в виде штрафа за отказ выкупать Джейдона Санчо после аренды.

По данным портала Transfermarkt, суммарная стоимость игроков МЮ составляет 818 миллионов евро. При этом в прошедшем сезоне Английской премьер-лиги команда финишировала на 15-м из 20 мест в турнирной таблице. По ходу чемпионата манкунианцы обновили клубный антирекорд по количеству поражений в одном сезоне.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это только начало». Украинские радикалы взяли на себя ответственность за ликвидацию полковника СБУ. Что о них известно?

    В Белгородской области беспилотник атаковал работавший в поле комбайн и ранил водителя

    Звезда первых серий «Универа» вернется к своей роли в продолжении сериала

    Трамп назвал дело Эпштейна мистификацией демократов

    Голикова выступила против зарплат за воспитание детей

    Мошенники начали «разводить» поступающих в вузы россиян

    На Западе оценили российский штурмовой танк

    К разбившемуся «призраку Киева» пришли с обысками

    Стало известно о необычном способе флирта в соцсетях

    Предсказан размер ключевой ставки на ближайшие годы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости