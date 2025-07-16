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15:20, 16 июля 2025Экономика

Названа доля рубля в расчетах азиатских стран за российские товары

ЦБ: Доля рубля в расчетах азиатских стран за экспорт РФ впервые превысила 50 %
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По итогам мая 2025 года доля рубля в структуре расчетов азиатских стран за поставки российской продукции впервые превысила отметку в 50 процентов. Об усиление роли валюты РФ в подобного рода торговых операциях сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

За последний весенний месяц доля рубля в оплате азиатскими странами российского экспорта увеличилась на 2 процентных пункта. Если в апреле показатель составлял 48,7 процента, то в мае он достиг 50,7 процента. Таким образом, рубль стал основной валютой для расчетов за российские товары и услуги во всех регионах мира, пояснили в регуляторе.

Так, в североамериканском регионе рублем оплачивалось 51,9 процента поставок товаров и услуг из России, европейском — 59,8 процента, а в африканском — 84,6 процента. Лидерами же по этому показателю оказались страны Карибского бассейна с результатом в 92,1 процента и государства Океании (94,2 процента), резюмировали в ЦБ.

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Роль рубля в структуре внешнеторговых операций РФ растет не первый год на фоне масштабного санкционного давления со стороны западных стран — в первую очередь Евросоюза и США. В структуре расчетов России со странами ближнего зарубежья доля нацвалют к концу мая составила 90 процентов, отмечал ранее замглавы Совбеза РФ Алексей Шевцов. В свою очередь, в торговле с Китаем этот показатель достиг 95 процентов еще в конце прошлого года, пояснял посол в КНР Игорь Моргулов.

Такой же показатель фиксируется и во всей структуре внешнеторговых операций России. Доля же доллара и евро в оплате импорта ближе к концу прошлого года, по данным ЦБ, опустилась до 17,8 процента.

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