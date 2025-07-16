Сообщение о сбивающем дроны ВСУ вертолете над Воронежем не подтвердилось

Telegram-каналы Supernova+ и Om TV заявили, что в Воронеже 15 июля военные якобы сбивали с вертолета дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ), направляя обломки на жилые кварталы. Эта информация не подтвердилась.

«Воронежская буферная зона. "Оно стреляет, оно стреляет!" Вертолет московских карателей расстреливает санитарные дроны, направляя обломки по мирным кварталам», — говорится в публикации Om TV.

В качестве доказательства было приведено видео, автор которого снимает некий объект в небе, с которого якобы ведется стрельба. «Это пипец какой-то. Я проснулся, что-то взрывается. (…) Оно стреляет!» — говорит автор ролика.

В ролике отсутствуют признаки, которые указывали бы на то, что кадры действительно были сняты в Воронеже, причем в день атаки украинских БПЛА. Время суток, когда был записан ролик и осуществлена украинская атака, различается.

Кроме того, хотя автор видео утверждает, что на кадрах с вертолета ведется стрельба, в ролике отсутствуют характерные громкие звуки, которыми бы сопровождался такой процесс и которые не смогли бы заглушить стекла окон. Не исключено, что звуковая дорожка на самом деле взята из другого ролика и наложена на эти кадры, поскольку в видео в принципе отсутствуют посторонние шумы.

Многочисленные очевидцы налета украинских дронов на Воронеж рассказали СМИ о том, что они видели и слышали при атаке. В их рассказах отсутствуют утверждения о якобы летавшем над городом вертолете, с которого стреляли по беспилотникам (1,2,3).

СМИ опубликовали момент прилета дрона в жилой дом в центре Воронежа. На кадрах видно, что БПЛА не поврежден и не дезориентирован средствами РЭБ, а целенаправленно летит в здание. Местные издания также выложили фото детского сада, пострадавшего в Воронеже из-за атаки. На кадрах видны металлические шарики, которыми был начинен БПЛА. Для ударов по военным объектам такие поражающие элементы бесполезны, как правило, они используются с целью нанести травмы людям.

В районе удара в центре Воронежа нет военных объектов, что также свидетельствует в пользу того, что удар был намеренно нанесен по жилым кварталам. Кроме того, в Следственном комитете России заявили, что дроны ВСУ были направлены на объекты гражданской инфраструктуры и жилого сектора в Воронежской области. В связи с атакой возбуждено уголовное дело о теракте, добавили в ведомстве.

Военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов выразил мнение, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали мирных жителей Воронежа для дестабилизации обстановки в России. Депутат Госдумы Андрей Колесник, комментируя налет дронов на Воронеж, заявил, что Украина пытается ударами по жилым домам запугать россиян.

Канал Supernova+ и ранее публиковал фейки — к примеру, в нем утверждалось о смерти водителя фуры, из которой вылетели атаковавшие военную базу в Иркутской области дроны. Данная информация не подтвердилась. Om TV неоднократно был замечен за публикацией недостоверных сведений, в том числе дипфейков с главами российских регионов.

Утверждения о том, что в Воронеже с вертолета сбивали дроны, из-за чего обломки попали по жилым кварталам, не получили распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

