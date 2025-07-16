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16:05, 16 июля 2025Ценности

Украинские священники назвали Лабубу игрушкой дьявола

Священники греко-католической парафии Теребовли назвали Лабубу игрушкой дьявола
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Go Nakamura / Reuters

Украинские священники назвали Лабубу игрушкой дьявола. Соответствующий пост появился на странице греко-католической парафии тернопольского города Теребовля в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Священники призвали не покупать детям популярную куклу. По их мнению, это не просто кукла, а способ вытеснить из сердца ребенка красоту, свет и доброту, которые несет Христос.

Кроме того, они обратили внимание, что в некоторых мультфильмах Лабубу дерется, ворует и издевается над другими. «Это подается как веселье, но закрепляет в подсознании ребенка, что издевательства — это норма», — заявили инициаторы.

Помимо этого, представители парафии отметили, что Лабубу похожа на демона из-за клыков и рогов. «Дети ассоциируют ее с
позитивом, потому что "это модно", но их психика может смешать добро и зло», — объяснили они.

В заключение авторы публикации заметили, что у некоторых детей после игры с куклой наблюдается агрессия или чрезмерная
возбужденность, которая стимулирует инстинкт доминирования.

Ранее сообщалось, что пользователи сети начали сжигать Лабубу из-за слухов о демоне Пазузу.

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