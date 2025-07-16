Жители деревни отравили коровью тушу в попытке избавиться от тигра

В Индии фермеры попытались убить тигра при помощи отравленной коровьей туши

В Индии четверо местных жителей попытались отравить тигра при помощи коровьей туши. Об этом сообщает New Indian Express.

Фермеры распылили ядохимикаты на останки коровы, которую за несколько дней до этого задрал тигр. Они понадеялись, что хищник вернется к своей — теперь уже отравленной — добыче, яд убьет его и они таким образом избавятся от проблемы. «Жители деревни считали, что тигр может вернуться к туше, и решили его отравить», — пояснили в лесном департаменте.

Сотрудники ведомства вместе с ветеринаром осмотрели тушу и обнаружили следы отравляющего вещества. После допросов четверо сельчан сознались в содеянном. Их задержали и доставили в окружной центр для дальнейшего разбирательства.

Для поисков тигра были организованы три специальные группы. «Мы используем дроны и продолжаем поиски, пока не установим местонахождение хищника», — заявил лесничий Рамакришна. Власти также проводят разъяснительную работу с местными жителями, призывая не причинять вред редкому животному.

Ранее сообщалось, что тигр напал на мужчину, когда тот пас скот в лесу в округе Балагхат. Хищник атаковал его сзади и нанес серьезные травмы головы и руки.

