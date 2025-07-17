447 иностранных фехтовальщиков выступили против возвращения россиян на турниры

Почти 500 иностранных фехтовальщиков выступили против возвращения россиян и белорусов на международные турниры, подписав письмо в адрес Международной федерации фехтования (FIE). Его текст опубликован на сайте движения Global Athlete.

447 подписавших письмо спортсменов посчитали, что федерация облегчила россиянам и белорусам получение нейтрального статуса, позволяющее выступать на турнирах. Кроме того, фехтовальщики не согласны с допуском российских и белорусских атлетов до командных соревнований.

Лишь половина подписавших письмо раскрыла свои имена, остальные пожелали сохранить анонимность. Первой в открытом списке выступивших против россиян значится украинская саблистка Ольга Харлан. Она неоднократно высказывалась против возвращения россиян на турниры, а также отказывалась от фото и рукопожатий с соперницами из России.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. В мае россияне были допущены до командных соревнований. Ожидается, что они выступят на чемпионате мира в Тбилиси, который пройдет с 22 по 30 июля. Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев осудил такое решение FIE, назвав его плевком в лицо украинским атлетам и всей спортивной общественности.