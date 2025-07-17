Несертифицированный российский самолет решили собирать на двух заводах

УЗГА приготовился собирать самолет «Байкал» в Екатеринбурге и Нижнем Новгороде

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) собирается задействовать свою площадку в Нижнем Новгороде для производства легких многоцелевых самолетов «Байкал», которые должны прийти на смену советским Ан-2 («кукурузник»). Об этом в комментарии «Ведомостям» рассказал представитель предприятия.

Сейчас на нижегородском заводе продолжается сборка третьего летного экземпляра самолета. Там же выпускают 80 процентов деталей планера, в том числе консоли крыла, хвостовое оперение, элероны и закрылки. Проводить финальную сборку и устанавливать оборудование УЗГА хочет на основной площадке в Екатеринбурге.

Сам самолет и отечественный двигатель к нему не сертифицированы, хотя план развития авиаотрасли в России, утвержденный три года назад, предусматривал первые поставки уже в 2024 году.

Во время старта проекта в 2019 году предполагалось, что машину оснастят двигателем американской компании GE. В таком виде она была представлена в 2021 году на авиасалоне МАКС. Однако в 2022-м ведущие иностранные производители в области авиации отказались от любого сотрудничества с Россией.

В сентябре 2024 года, когда президент России Владимир Путин потребовал объяснить ему, что происходит с «Байкалом», когда начнутся поставки и почему самолет так подорожал, первый вице-премьер Денис Мантуров признал, что на машину нет отечественных двигателей и винта, которые по-прежнему в разработке.

В феврале 2025 года СМИ сообщили, что при испытаниях «Байкала» были обнаружены «драматические» ошибки, а самолет «фактически нужно собирать заново». Тем не менее в июле глава Минпромторга Антон Алиханов во время выступления в Совете Федерации пообещал, что сертификация двигателя закончится в этом году, а первые пять самолетов поставят в авиакомпании в 2026-м.

Ранее из протокола совещания в Минтрансе стало известно, что самолет «Байкал» в нынешнем виде не соответствует заявленным летно-техническим характеристикам.