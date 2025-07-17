Два украинских беспилотника уничтожили над российским регионом

Губернатор Дрозденко: Два украинских БПЛА уничтожили над Ленинградской областью

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над Ленинградской областью. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что дроны были сбиты в Кировском районе. Дрозденко уточнил, что сейчас в воздушном пространстве области не фиксируются беспилотники.

«Ожидаем сигнала снятия опасности», — написал он.

До этого Дрозденко отчитался об отражении атаки беспилотников в Ленинградской области.

Еще раньше в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов в целях безопасности.

Также в Ленобласти испытали дрон-камикадзе «Северный ветер».