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07:30, 17 июля 2025Россия

Два украинских беспилотника уничтожили над российским регионом

Губернатор Дрозденко: Два украинских БПЛА уничтожили над Ленинградской областью
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили над Ленинградской областью. Об этом заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Александр Дрозденко.

Он отметил, что дроны были сбиты в Кировском районе. Дрозденко уточнил, что сейчас в воздушном пространстве области не фиксируются беспилотники.

«Ожидаем сигнала снятия опасности», — написал он.

До этого Дрозденко отчитался об отражении атаки беспилотников в Ленинградской области.

Еще раньше в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково временно ограничили прием и выпуск самолетов в целях безопасности.

Также в Ленобласти испытали дрон-камикадзе «Северный ветер».

ЖЗЛ
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