Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:03, 8 июля 2025Наука и техника

В Ленобласти испытали «Северный ветер»

«Ленинградский рубеж»: В Ленобласти испытали дрон-камикадзе «Северный ветер»
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: ТАСС

Дрон-камикадзе «Северный ветер», который отправят в зону проведения специальной военной операции (СВО), прошел финальные испытания. Об этом сообщили в разработавшем аппарат фонде «Ленинградский рубеж», передает ТАСС.

«Первый ленинградский БПЛА [беспилотный летательный аппарат] прошел последние испытания с целью выйти на серийное производство для передачи на фронт. Название новейшего дрона выбрано не случайно — в честь группировки войск "Север", бойцы которой будут именно с помощью этого беспилотника крушить врага на разных направлениях СВО», — рассказали в организации.

Отмечается, что первый в Ленобласти барражирующий боеприпас создали представители народного военно-промышленного комплекса. За первый этап создания дрона отвечает производственное объединение «Пушкин двор», а на втором этапе работу выполняла компания «Русское оружие». Специалисты создают систему управления, искусственного интеллекта и навигации в рамках подготовки к первому полету.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Представитель «Русского оружия» Павел Тимофеев отметил, что сейчас проходят испытания новой системы связи, которую применили на дроне. Он подчеркнул, что конструкторы предусмотрели дополнительные отсеки для аккумуляторов. По словам Тимофеева, несколько образцов дрона уже тестируют в зоне СВО перед массовыми поставками.

В июне стало известно, что Вооруженные силы России в ходе СВО применили новейшие ударные беспилотники «Герань-3». Аппарат оснащен турбореактивным двигателем, который обеспечивает скорость при пикировании до 800 километров в час.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Аферисты, заговорщики, коррупционеры. Какие высокопоставленные чиновники России и СССР покончили с собой и чем они известны?

    Два брата избили полицейских в аэропорту Европы и попали на видео

    В Туве нашли пропавшего двое суток назад трехлетнего мальчика

    Маленькая чихуахуа спасла провалившегося в расщелину в горах мужчину

    Рогов рассказал о продвижении ВС России в сторону Запорожья

    Роспотребнадзор сообщил о случае заражения человека смертельным вирусом от летучей мыши

    Инновационные трамваи появятся в России

    Дачникам назвали два способа спасения растений в жару

    В Ленобласти испытали «Северный ветер»

    СК раскрыл данные о совершенных мигрантами в России преступлениях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости