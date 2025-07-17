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20:27, 17 июля 2025Спорт

Фетисов высказался о проведении Олимпиады в России

Фетисов: Какие основания для проведения ОИ? Мы флаг с гербом вернуть не можем
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о проведении Олимпиады в России. Его слова в четверг, 17 июля, приводит Odds.ru.

«Какие основания-то для этого? Мы флаг с гербом вернуть никак не можем, наших спортсменов морально и по всем другим направлениям опускают ниже плинтуса, а мы собрались Олимпиаду проводить», — заявил Фетисов. Депутат добавил, что слова министра спорта Михаила Дегтярева вызывают у него улыбку.

Ранее 17 июля Дегтярев допустил, что в будущем Россия будет претендовать на проведение еще одних Олимпийских игр. Чиновник отметил гостеприимство и дружелюбность страны, а также хорошую инфраструктуру.

В данный момент большинство российских спортсменов отстранены от международных соревнований либо выступают в нейтральном статусе. Флаг и гимн страны находятся под запретом. Санкции были наложены после начала специальной военной операции на Украине.

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