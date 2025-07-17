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14:11, 17 июля 2025Наука и техника

Индия анонсировала полет астронавта на корабле Gaganyaan

Министр Сингх: В следующий раз индиец отправится в космос на корабле Gaganyaan
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Stringer India / Reuters

В следующий раз индийский астронавт отправится в космос на корабле Gaganyaan, анонсировал министр науки и технологий Индии Джитендра Сингх. Об этом сообщает ТАСС.

Индийский чиновник прокомментировал последний полет индийца Шубханшу Шуклы в космос, состоявшийся в рамках частной американской миссии Axiom Mission 4 (Ax-4).

«Следующая миссия будет полностью разработана в Индии с нуля. Индийские астронавты впервые отправятся в космос на индийском космическом корабле», — сказал министр.

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По его словам, полет Gaganyaan с астронавтом на борту может состояться в 2027 году, что позволит Индии войти в элитную лигу стран, способных самостоятельно отправлять человека в космос. Чиновник отметил, что следущим шагом Индии в пилотируемой космонавтике станет создание околоземной станции, которая может появиться в 2035-м.

В сентябре 2024 года издание SpaceNews сообщило, что индийское правительство одобрило начало работ по созданию национальной многомодульной околоземной орбитальной станции Bharatiya Antariksha Station (BAS).

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