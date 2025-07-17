Из-за неизвестной болезни кожи женщина чувствовала себя горящей заживо

The Sun: У 30-летней женщины кожа покрылась волдырями и синюшными пятнами

Во время беременности кожа 30-летней жительницы Великобритании Рэйчел Брэдфорд покрылась странной сыпью: на одних частях тела были волдыри, как при ожогах, а на других — синюшно-фиолетовые пятна, как у трупа. Историю пациентки опубликовало издание The Sun.

Брэдфорд вспоминает, что все началось на 24-й неделе беременности. Сначала появилась зудящая сыпь, а через пару недель она приобрела пугающий вид. Британка утверждает, что, помимо явных косметических недостатков, волдыри и пятна причиняли ей нестерпимую боль и вызывали отек, настолько сильный, что она могла передвигаться только в инвалидной коляске. «Я чувствовала, будто постоянно горела заживо», — пожаловалась она.

Брэдфорд утверждает, что врачи не говорили, что с ней происходит, и уверяли, что неизвестная болезнь пройдет сама собой после родов. «Я молилась, чтобы боль прекратилась, я больше не могла этого выносить. Казалось, что меня никто не слушает, никто не воспринимает всерьез», — рассказала женщина.

После рождения ребенка симптомы никуда не исчезли. Понадобилось еще девять месяцев, чтобы женщине сообщили ее диагноз — эритромелалгия. По ее словам, это редкое заболевание, характеризующееся неправильной работой сосудов. Сейчас она принимает лекарства, которые, как она надеется, облегчат ее состояние.

Ранее сообщалось о 30-летней жительнице Великобритании Бет Фергюсон, которую врачи убедили, что опухоль в ее груди доброкачественная. Агрессивный рак молочной железы удалось диагностировать спустя год.