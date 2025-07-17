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12:56, 17 июля 2025Интернет и СМИ

В Кремле ответили на вопрос о возможных штрафах за поиск экстремистских материалов

Песков: В Кремле не знакомы с проектом о штрафах за поиск запрещенных материалов
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Evgenia Novozhenina / Pool / Reuters

В Кремле не знакомы с законопроектом о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Я не могу сейчас комментировать законопроект, я не знаком с этой инициативой депутатов. Я с ней не знаком, не знаю деталей, поэтому не имею возможности комментировать», — ответил Песков на вопрос об отношении Кремля к возможным штрафам за поиск запрещенных материалов.

При этом он отметил, что эта тема моментально стала резонансной.

Ранее инициативу о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете раскритиковала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она выразила надежду на то, что в проект будут внесены поправки.

О том, что россиян могут начать штрафовать за некоторые поисковые запросы, стало известно 15 июля. Поводом станет поиск заведомо экстремистских материалов. Размер штрафа для граждан за такое правонарушение может составить от трех до пяти тысяч рублей.

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