Мединский показал кадры передачи тел бойцов ВСУ Украине

Мединский опубликовал фото с процедуры передачи тел бойцов ВСУ Украине

Помощник президента России Владимир Мединский показал фотографии с процесса передачи Киеву тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Снимки глава российской переговорной группы опубликовал в Telegram.

На кадрах видно несколько грузовиков с телами украинских военнослужащих в белых мешках, которые одетые в комбинезоны люди переносят в транспорт украинской стороны.

Ранее Мединский сообщил, что Россия передала Украине 1000 бойцов ВСУ, получив в замен останки 19 российских военнослужащих, что в 52 раза меньше.

20 июня помощник президента заявлял, что Москва готова передать Киеву около трех тысяч тел. По словам Мединского, они находятся в рефрижераторах, и у родных будет возможность окончательно идентифицировать и захоронить бойцов ВСУ.