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21:30, 17 июля 2025Спорт

Перешедший в клуб КХЛ французский хоккеист заработает десятки миллионов рублей за сезон

Metaratings: француз Дюбе за сезон в «Тракторе» получит 40 миллионов рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Пьеррик Дюбе

Пьеррик Дюбе. Фото: TheAHL / wikipedia

Французский форвард Пьеррик Дюбе, перешедший в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор», заработает десятки миллионов рублей за сезон. Об этом сообщает Metaratings.

17 июля челябинский клуб подписал с игроком однолетний контракт. По его условиям, француз получит 40 миллионов рублей.

Прошедший сезон Дюбе провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Херши». 24-летний форвард принял участие в пяти матчах, в которых набрал 40 очков. Кроме того, у него за плечами выступления в составе сборной Франции. Вместе с национальной командой он участвовал в отборе на Олимпиаду, а также играл на чемпионате мира.

11 июля состав «Трактора» пополнил олимпийский чемпион Михаил Григоренко, до этого защищавший цвета СКА. Он подписал с челябинцами двухлетний контракт. По информации «Спорт-Экспресса», годовая зарплата Григоренко составит 75 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне КХЛ «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина. Там челябинцы в пяти матчах уступили ярославскому «Локомотиву», впервые ставшему чемпионом.

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