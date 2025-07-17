Перешедший в клуб КХЛ французский хоккеист заработает десятки миллионов рублей за сезон

Metaratings: француз Дюбе за сезон в «Тракторе» получит 40 миллионов рублей

Французский форвард Пьеррик Дюбе, перешедший в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Трактор», заработает десятки миллионов рублей за сезон. Об этом сообщает Metaratings.

17 июля челябинский клуб подписал с игроком однолетний контракт. По его условиям, француз получит 40 миллионов рублей.

Прошедший сезон Дюбе провел в Американской хоккейной лиге (АХЛ) в составе «Херши». 24-летний форвард принял участие в пяти матчах, в которых набрал 40 очков. Кроме того, у него за плечами выступления в составе сборной Франции. Вместе с национальной командой он участвовал в отборе на Олимпиаду, а также играл на чемпионате мира.

11 июля состав «Трактора» пополнил олимпийский чемпион Михаил Григоренко, до этого защищавший цвета СКА. Он подписал с челябинцами двухлетний контракт. По информации «Спорт-Экспресса», годовая зарплата Григоренко составит 75 миллионов рублей.

В прошедшем сезоне КХЛ «Трактор» дошел до финала Кубка Гагарина. Там челябинцы в пяти матчах уступили ярославскому «Локомотиву», впервые ставшему чемпионом.