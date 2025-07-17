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14:26, 17 июля 2025Интернет и СМИ

Госдума приняла поправки о штрафах за передачу сим-карты другому лицу

Госдума приняла поправки о введении штрафов за передачу номера другому лицу
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Pheelings media / Shutterstock / Fotodom

Госдума приняла поправки о штрафах за передачу сим-карты другому лицу. Об этом сообщает РИА Новости.

Поправками предусматривается введение штрафов за незаконную передачу абонентского номера. Если россиянин передаст свой номер другому человеку, то штраф для него может составить от 30 до 50 тысяч рублей. Индивидуальных предпринимателей (ИП) за это правонарушение будут наказывать штрафом в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а юридических лиц — штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей.

Кроме того, вводится наказание за передачу другим лицам данных для входа в интернет-ресурсы. Штрафы для граждан составят от 30 до 50 тысяч рублей, для ИП — от 50 до 100 тысяч рублей, а для юрлиц — от 100 до 200 тысяч рублей.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что россиян не будут наказывать за передачу сим-карты другому человеку для звонка в личных целях. По его словам, гражданам также не грозят штрафы, если они передадут карту близкому родственнику.

О том, что россиян начнут штрафовать за передачу номера другому лицу, стало известно вечером 15 июля. Поправками предлагается дополнить Кодекс об административных правонарушениях РФ новой статьей 13.29.1.

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