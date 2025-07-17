Путин назвал глупым решение ЕС по российским удобрениям

Путин: Ограничения на удобрения из РФ приведут к росту цен на продукты в Европе

Ограничения на удобрения из РФ приведут к росту цен на продукты в Европе. Глупым это решение назвал президент России Владимир Путин, его цитирует ТАСС.

Во время встречи с главой государства президент Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев заявил, что Евросоюз (ЕС) намерен в ближайшие три года полностью отказаться от российских минеральных удобрений.

«С экономической точки зрения, с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства — это полная глупость, насколько я понимаю», — сказал Путин.

По словам Гурьева, против запрета российских удобрений выступают фермерские ассоциации. Местные сельхозпроизводители отмечают, что продукция из РФ занимает значительную часть (5,5 миллиона тонн) из 17 миллионов тонн минеральных удобрений, которые импортирует регион. Просто так заменить их в кратчайшие сроки не получится.

«Но надо же где-то физические объемы взять… Дело даже не в ценах — количество производителей, в общем-то, в мире тоже ограниченно», — отметил президент.

Во второй половине мая 2025-го Европарламент утвердил поэтапный ввод пошлин на импорт российских и белорусских удобрений. С июля тарифы поднимутся до 40-45 евро за тонну, а к 2035-му достигнут 100 процентов от таможенной стоимости. Несмотря на протесты крупных отраслевых профсоюзов, в ЕК считают, что негативный эффект для местных фермеров наступит не раньше следующего года.

Замгендиректора «Фосагро» по продажам и маркетингу Михаил Стеркин предупредил, что санкции против российских удобрений нарушают продовольственную безопасность по всему миру. Ограничения приведут к подорожанию и меньшей доступности этой продукции.