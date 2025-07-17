Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:34, 17 июля 2025Россия

Раскрыты последствия удара ВСУ по Смоленской области

Анохин: В результате атаки ВСУ на Смоленскую область пострадал один человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Смоленскую область был ранен один человек. О последствиях удара рассказал глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Также, по словам губернатора, вследствие атаки незначительные повреждения получил гражданский объект. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Вечером в среду, 16 июля, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области.

По данным Минобороны России, под удар также попали Белгородская, Брянская и Липецкая области. Еще несколько дронов сбили над Воронежем.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назвавшего соперника «русской свиньей» азербайджанского спортсмена лишили гражданства РФ

    Сотни голых людей собрались на фестиваль и поделились впечатлениями

    Психолог раскрыла главную причину супружеских измен

    В США забеспокоились из-за ответа России на ультиматум Трампа

    В Киеве указали на радикальное изменение в правительстве

    На Украине предупредили об опасности назначения Шмыгаля на пост министра обороны

    Раскрыты последствия удара ВСУ по Смоленской области

    В Госдуме высказались о полном запрете электросамокатов

    Известного антироссийской позицией сенатора уличили в получении выгоды от помощи Украине

    Медведев задался одним вопросом после удара Израиля по Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости