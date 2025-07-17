Раскрыты последствия удара ВСУ по Смоленской области

Анохин: В результате атаки ВСУ на Смоленскую область пострадал один человек

В результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Смоленскую область был ранен один человек. О последствиях удара рассказал глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

Он сообщил, что пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Также, по словам губернатора, вследствие атаки незначительные повреждения получил гражданский объект. На месте происшествия работают экстренные и оперативные службы.

Вечером в среду, 16 июля, средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подавили два украинских беспилотника над территорией Смоленской области.

По данным Минобороны России, под удар также попали Белгородская, Брянская и Липецкая области. Еще несколько дронов сбили над Воронежем.