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17:28, 17 июля 2025Экономика

Россиянам раскрыли положенную по закону периодичность ремонта в подъезде

Депутат Чаплин: УК обязаны ремонтировать подъезды каждые три-пять лет
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Управляющие компании обязаны проводить ремонт в подъездах жилых домов каждые три-пять лет. Положенную по закону периодичность работ раскрыл член комитета Госдумы по бюджету и налогам Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

«Это не рекомендация, а обязанность управляющих организаций. Если собственники сталкиваются с бездействием УК, они вправе требовать исполнения этих норм через жилищную инспекцию, прокуратуру или суд», — подчеркнул депутат.

Чаплин пояснил, что под ремонтными работами в этом случае понимают обновление стен, полов, замену окон, восстановление лестничных поручней и прочих элементов, от которых зависит безопасность жильцов. Финансирование ремонта подъезда лежит на собственниках, но дополнительные расходы обязательно должны обсудить на общем собрании.

Ранее россиянам напомнили об аресте за загорание на балконе без одежды или в нижнем белье. По словам экспертов, это можно отнести к мелкому хулиганству. В первый раз за такое нарушение оштрафуют на 500-1000 рублей, а за рецидив могут арестовать на 15 суток.

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