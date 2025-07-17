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14:59, 17 июля 2025Спорт

Шарапова выставила на продажу дом в США

Экс-теннисистка Шарапова выставила на продажу дом в США за 25 млн долларов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова выставила на продажу дом в США. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Дом, построенный по индивидуальному заказу, расположен на Манхэттен-Бич. За недвижимость просят 24,995 миллиона долларов.

В начале 2020-го Шарапова сообщила о завершении спортивной карьеры. Десять месяцев спустя она объявила о помолвке с британским бизнесменом Александром Гилксом. 1 июля 2022 года у пары родился сын, которого назвали Теодором.

Шарапова — победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA), в 2005-м она была первой ракеткой мира. В разные годы спортсменка выигрывала все турниры серии «Большого шлема». В 2012-м россиянка завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Лондоне.

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