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14:11, 17 июля 2025Мир

Удар Израиля по Сирии попал на видео

Авиаудар Израиля по Дамаску попал в прямой эфир местного телеканала
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Момент, когда произошел израильский авиаудар по зданию Генерального штаба в Дамаске попал в прямой эфир местного телеканала. Кадрами делится издание The Associated Press News (AP).

На видео видно, как вблизи корреспондента и оператора в центре города раздается взрыв, после чего съемочная группа отступает за ближайшее укрытие и прерывает эфир.

16 июля в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о нанесении удара по комплексу сирийского Генштаба в Дамаске. Позднее израильские силы также нанесли удар по дворцу президента Сирии.

После этого сирийские власти достигли соглашения с вооруженными группировками друзов о прекращении боевых действий на юге Сирии.

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