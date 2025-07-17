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20:53, 17 июля 2025Наука и техника

В Италии представили танковую пушку для немецких «Пантер»

Компания Leonardo представила итальянскую пушку для танков Panther KF51
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Итальянская компания Leonardo представила новую танковую пушку калибра 120 миллиметров, предназначенную для местной модификации немецкого танка Panther («Пантера») KF51. Об этом пишет Defence Blog.

Орудие с длиной ствола 55 калибров и новые боеприпасы VULCANO представили в ходе демонстрационных стрельб на полигоне в Портовенере. Пушка с удлиненным стволом обеспечивает более высокую начальную скорость полета снаряда. Производитель отмечает, что запатентованный способ обработки позволяет выдерживать высокое давление в канале ствола.

Итальянскую пушку L55 получат 82 из 132 заказанных танков Panther IT. Остальные машины оснастят немецким орудием Rheinmetall L55A1. В сообщении подчеркнули, что новая пушка также совместима с итальянским танком Ariete и колесными машинами Centauro. Базовые Ariete несут орудие с длиной ствола 44 калибра.

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В апреле издание 19FortyFive назвало смехотворным количество танков, которые Британия планирует модернизировать уровня Challenger 3. 148 машин планируют оснастить пушкой Rheinmetall L55A1, новыми прицелами и усовершенствованной силовой установкой.

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