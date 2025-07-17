В Италии представили танковую пушку для немецких «Пантер»

Компания Leonardo представила итальянскую пушку для танков Panther KF51

Итальянская компания Leonardo представила новую танковую пушку калибра 120 миллиметров, предназначенную для местной модификации немецкого танка Panther («Пантера») KF51. Об этом пишет Defence Blog.

Орудие с длиной ствола 55 калибров и новые боеприпасы VULCANO представили в ходе демонстрационных стрельб на полигоне в Портовенере. Пушка с удлиненным стволом обеспечивает более высокую начальную скорость полета снаряда. Производитель отмечает, что запатентованный способ обработки позволяет выдерживать высокое давление в канале ствола.

Итальянскую пушку L55 получат 82 из 132 заказанных танков Panther IT. Остальные машины оснастят немецким орудием Rheinmetall L55A1. В сообщении подчеркнули, что новая пушка также совместима с итальянским танком Ariete и колесными машинами Centauro. Базовые Ariete несут орудие с длиной ствола 44 калибра.

В апреле издание 19FortyFive назвало смехотворным количество танков, которые Британия планирует модернизировать уровня Challenger 3. 148 машин планируют оснастить пушкой Rheinmetall L55A1, новыми прицелами и усовершенствованной силовой установкой.