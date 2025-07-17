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16:21, 17 июля 2025Экономика

В России определили самый продаваемый люксовый автомобиль

«Автостат»: Лидером российского рынка люксовых автомобилей стал Rolls-Royce
Кирилл Луцюк

Фото: Carlos Jasso / Reuters

В I полугодии 2025 года самым продаваемым новым люксовым автомобилем оказался Rolls-Royce. Об этом сообщило агентство «Автостат».

По его данным, за указанный период в РФ купили 100 автомобилей этого бренда, или 31,3 процента от общего объема продаж. Всего же с января по июнь в стране реализовали 320 новых автомобилей luxury-класса. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то рост составил 19 процентов.

Второе место занял Bentley, который купили в количестве 90 штук. Следом идет Lamborghini с результатом в 72 машины.

Также выяснилось, что за полгода жители РФ приобрели 43 новых Ferrari, 11 Aston Martin и 4 Maserati.

В мае россияне купили 234 luxury-иномарки с пробегом. Год назад этот показатель был почти на 30 процентов ниже. В то же время, если сравнивать с апрелем этого года, майские продажи просели на 7,5 процента. В конце февраля самым популярным подержанным автомобилем luxury-класса оказался Bentley, на который пришелся почти 41 процент всех продаж.

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