В России предложили меры против завезенной мигрантами смертельно опасной инфекции

Член СПЧ Демичева предложила ввести обязательную вакцинацию трудовых мигрантов

В России необходимо ввести обязательную вакцинацию трудовых мигрантов от завозимых ими инфекций. С таким предложением выступила член Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России, врач Ольга Демичева. Видео с ее рассуждениями совещательный орган опубликовал в Telegram.

Демичева напомнила, что в России произошла завезенная трудовыми мигрантами вспышка менингококковой инфекции, которая привела к заражению многих людей, в том числе с летальным исходом. «Когда болезнь можно было предотвратить, а она случилась — это становится особой темой для обсуждения», — подчеркнула она, отметив, что вакцины от заболевания существуют, а вскоре появится и отечественный вариант.

Демечива также привела в пример фиксировавшиеся в России вспышки кори, завезенной из стран, где от нее не прививали детей. «Вопрос безопасности, связанный с предотвращением таких вспышек, должен сводиться и вакцинации населения нашей страны, и к обязательной вакцинации тех, кто хочет работать на территории нашей страны», — считает она.

Ранее член СПЧ Кирилл Кабанов пришел к выводу, что представители бизнеса продолжат завозить мигрантов, несмотря на вспышку менингококковой инфекции, так как для них деньги важнее. Он также обратил внимание, что в России до сих пор нет противоэпидемических мер в отношении приезжих, являющихся прямым источником завоза в государство особо опасных заболеваний.

О том, что рост заболеваемость менингококковой инфекцией в России связан с мигрантами, СМИ сообщили 16 июля. Если раньше болезнь встречалась в основном в детских садах и школах, то теперь ей все чаще болеют взрослые, причем с повышенным риском летального исхода. По данным члена комитета Госдумы по охране здоровья Александра Румянцева, с начала 2025-го в стране зарегистрировали 1266 случаев заражения, что на 260 процентов больше прошлогодних показателей.

В свою очередь, в Роспотребнадзоре заявили «Ленте.ру», что ситуация с менингококковой инфекцией в России стабильна. Как сообщили в федеральной службе, заболевание характеризуется зимне-весенней сезонностью, а «циклические подъемы заболеваемости в среднем возникают через длительные межэпидемические периоды от 10 до 30 лет».