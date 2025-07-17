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16:31, 17 июля 2025Россия

В России жестко ответили на предложение обменять тела советских солдат на пленных ВСУ

Военкор Коц об идее обменять тела солдат СССР на пленных ВСУ: Ничего святого
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Владимира Мединского / РИА Новости

Предложение мэра украинского Львова Андрея Садового обменять тела эксгумированных советских солдат на пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) показывает, что Украина «пробила очередное дно» и в стране нет ничего святого. Так идею украинского политика оценил в Telegram российский военный корреспондент Александр Коц.

Как ранее заявил Садовый, после эксгумации все останки бойцов СССР либо похоронят на Голосковском кладбище города, либо выдадут России в обмен на живых украинских бойцов.

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Военкор Коц отметил, что это предложение должно было шокировать общественность, но уже не удивляет. Журналист напомнил о выражении «жареные колорады», которое появилось после трагедии в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, а также об украинском торте в форме «москальского младенца». «Нас дегуманизировали, расчеловечивали с 2014-го, нон-стоп. Так стоит ли удивляться сегодня, что они деградировали до торговли костями павших героев? Там уже давно ничего святого», — жестко ответил на предложение Садового журналист.

Вы вспомните (...) бесноватых хохлов, со звериной радостью резвящихся в комментариях к каждому посту о погибшем русском

Александр Коц

При этом предложение мэра Львова вызвало осуждение не только в России, но и на Украине. Так, депутат Верховной Рады Максим Бужанский заявил, что Садовый «пляшет на костях». Бужанский отметил, что часть эксгумированных останков может принадлежать и самим львовянам, а также родственникам современных жителей города. Нардеп добавил, что павшие солдаты беззащитны.

Ранее в четверг, 17 июля, сообщалось, что Россия и Украина обменялись телами солдат в соотношении 1 к 50 — Киев получил сразу тысячу тел, а Москва — останки 19 бойцов.

ЖЗЛ
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