Захарова высказалась о «смешной» конференции по Украине и сравнила ее с ярмаркой

Захарова назвала конференцию по восстановлению Украины в Риме очень смешной

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала международную конференцию по восстановлению Украины, прошедшую в Риме. Об этом она заявила на официальном брифинге, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«10-11 июля в Риме прошла очередная конференция, это очень смешно, но вынуждена процитировать: "по восстановлению Украины". В ней приняли участие пять тысяч делегатов из 70 стран и 40 международных организаций», — сказала она.

Также Захарова назвала мероприятие «ярмаркой несбыточных обещаний», подчеркнув, что из заявленных инвестиций в несколько миллиардов евро большая часть снова пойдет на военные нужды.

Ранее экс-премьер Украины Денис Шмыгаль на заседании платформы доноров министерского уровня в рамках Конференции по восстановлению республики заявил, что на восстановление и модернизацию Украины в течение 14 лет необходимо будет потратить триллион долларов.