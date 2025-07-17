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16:32, 17 июля 2025Мир

Захарова высказалась о «смешной» конференции по Украине и сравнила ее с ярмаркой

Захарова назвала конференцию по восстановлению Украины в Риме очень смешной
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала международную конференцию по восстановлению Украины, прошедшую в Риме. Об этом она заявила на официальном брифинге, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«10-11 июля в Риме прошла очередная конференция, это очень смешно, но вынуждена процитировать: "по восстановлению Украины". В ней приняли участие пять тысяч делегатов из 70 стран и 40 международных организаций», — сказала она.

Также Захарова назвала мероприятие «ярмаркой несбыточных обещаний», подчеркнув, что из заявленных инвестиций в несколько миллиардов евро большая часть снова пойдет на военные нужды.

Ранее экс-премьер Украины Денис Шмыгаль на заседании платформы доноров министерского уровня в рамках Конференции по восстановлению республики заявил, что на восстановление и модернизацию Украины в течение 14 лет необходимо будет потратить триллион долларов.

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