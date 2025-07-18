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10:56, 18 июля 2025Экономика

У Глуховского арестовали московскую квартиру

Shot: У писателя Глуховского за долги по коммуналке арестовали квартиру в Москве
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Приставы арестовали последнюю российскую недвижимость писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации журналистов, арест был наложен из-за коммунальных долгов — с сентября 2024 года у Глуховского накопилась задолженность в размере почти 100 тысяч рублей. Речь идет о жилплощади на Кутузовском проспекте, которая досталась писателю по наследству от бабушки. Столичная квартира обставлена фамильной мебелью XIX века и оценивается в 30 миллионов рублей. Здесь Глуховский написал роман «Метро-2035», принесший ему известность.

В 2024 году сообщалось о планах Глуховского по продаже своих активов в Москве. В контексте продажи упоминались две смежные квартиры в доме 1805 года постройки на Петровке. Здание располагается в километре от Кремля, а общая стоимость объектов, по подсчетам журналистов, составляла примерно 210 миллионов рублей.

Ранее у покинувшего Россию Шуры Би-2 обнаружили элитную квартиру в Москве стоимостью в полмиллиарда рублей. Четырехкомнатная квартира находится в Якиманском переулке в трех километрах от Красной площади и была приобретена незадолго до эмиграции.

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