У Глуховского арестовали московскую квартиру

Shot: У писателя Глуховского за долги по коммуналке арестовали квартиру в Москве

Приставы арестовали последнюю российскую недвижимость писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации журналистов, арест был наложен из-за коммунальных долгов — с сентября 2024 года у Глуховского накопилась задолженность в размере почти 100 тысяч рублей. Речь идет о жилплощади на Кутузовском проспекте, которая досталась писателю по наследству от бабушки. Столичная квартира обставлена фамильной мебелью XIX века и оценивается в 30 миллионов рублей. Здесь Глуховский написал роман «Метро-2035», принесший ему известность.

В 2024 году сообщалось о планах Глуховского по продаже своих активов в Москве. В контексте продажи упоминались две смежные квартиры в доме 1805 года постройки на Петровке. Здание располагается в километре от Кремля, а общая стоимость объектов, по подсчетам журналистов, составляла примерно 210 миллионов рублей.

Ранее у покинувшего Россию Шуры Би-2 обнаружили элитную квартиру в Москве стоимостью в полмиллиарда рублей. Четырехкомнатная квартира находится в Якиманском переулке в трех километрах от Красной площади и была приобретена незадолго до эмиграции.