Губерниев назвал способ реагировать на запрет георгиевской ленты для российских гимнастов

Губерниев о запрете георгиевской ленты для российских гимнастов: Можно победить

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал способ, как российским гимнастам реагировать на запрет георгиевской ленты. Его слова приводит «Все Про Спорт».

«Можно громко возмущаться ими, а можно поехать на соревнования и победить», — заявил Губерниев. Он подчеркнул, что российских спортсменов будут ставить в рамки, однако они смогут выступать на мировой арене.

Ранее FIG ввела новые запреты для россиян. Теперь нейтральным атлетам с 9 июля нельзя демонстрировать символы Z и V, а также георгиевскую ленту.

В апреле Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Однако позднее они пересмотрели свое решение.