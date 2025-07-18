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23:43, 18 июля 2025Спорт

Губерниев назвал способ реагировать на запрет георгиевской ленты для российских гимнастов

Губерниев о запрете георгиевской ленты для российских гимнастов: Можно победить
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал способ, как российским гимнастам реагировать на запрет георгиевской ленты. Его слова приводит «Все Про Спорт».

«Можно громко возмущаться ими, а можно поехать на соревнования и победить», — заявил Губерниев. Он подчеркнул, что российских спортсменов будут ставить в рамки, однако они смогут выступать на мировой арене.

Ранее FIG ввела новые запреты для россиян. Теперь нейтральным атлетам с 9 июля нельзя демонстрировать символы Z и V, а также георгиевскую ленту.

В апреле Федерация гимнастики России заявила, что спортсмены, представляющие спортивную и художественную гимнастику, отказались от участия в международных турнирах под эгидой FIG в нейтральном статусе. Причиной решения стали необоснованные отказы специального комитета FIG в допуске на соревнования. Однако позднее они пересмотрели свое решение.

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