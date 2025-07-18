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19:44, 18 июля 2025Наука и техника

«Калашников» рассказал об антидроновых возможностях «Вихря»

«Калашников»: Управляемая ракета «Вихрь» может уничтожать беспилотники
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Управляемые ракеты «Вихрь», которые несут российские вертолеты, позволяют уничтожать различные цели, включая беспилотники (БПЛА). Об антидроновых возможностях боеприпаса рассказал концерн «Калашников» в Telegram.

Концерн обратил внимание на ролик, демонстрирующий поражение украинского дрона «Вихрем-1». Запущенная с вертолета Ка-52 ракета поразила аппарат противника в Липецкой области.

В сообщении напомнили, что тандемная кумулятивная боевая часть «Вихря» позволяет подбить любой зарубежный танк, поставленный Киеву. «Кроме того, "Вихри" могут уничтожать вертолеты, самолеты-штурмовики и БЛА противника, а также вражеские укрепления, опорные пункты, огневые точки и живую силу. Причем управляемые ракеты эффективно поражают цели в любое время суток и в ограниченно сложных метеоусловиях», — рассказали в концерне.

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Там добавили, что специалисты конструкторского бюро «Калашникова» постоянно совершенствуют изделие с учетом опыта его боевого применения в ходе спецоперации.

Ранее в июле концерн сообщил, что в рамках государственного контракта Минобороны России отгружена партия ракет «Вихрь-1». Боевая часть сверхзвуковой ракеты может пробить до 750 миллиметров брони за динамической защитой.

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