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20:30, 18 июля 2025Спорт

Назван способ в 40 лет двигаться как в 30

Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Филлип Соломон назвал способ в 40 лет двигаться как в 30. Его слова приводит Men Today.

Соломон заявил, что с возрастом зажатость в теле может сделать повседневные движения, такие как наклоны и поднятие рук, менее комфортными, особенно при сидячем образе жизни. Он посоветовал ежедневно уделять 10–15 минут упражнениям на мобильность, чтобы поддерживать функциональность суставов и мышц, предотвращая скованность, и отметил, что такие тренировки можно выполнять в любое удобное время, даже во время просмотра сериалов.

Эксперт рекомендовал выполнять такие упражнения: «Зубная нить для плеч» — растягивает плечи; «Корова и кошка» — глубокие приседания, которые восстанавливают подвижность голеностопа и поясницы; «Камни на лодыжках» для повышения мобильности голеностопа; скольжение лопаток по стене для улучшения подвижности и стабильности плечевого пояса; «Вдевание нитки в иголку» для растяжки шеи, спины и плеч.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными упражнениями Кран назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.

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