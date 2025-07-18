Россияне разгромили бар из-за замечаний о громком сексе

В Новосибирске пара разгромила бар из-за замечаний о громком сексе

В Новосибирске пара разгромила бар из-за замечаний о громком сексе. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

По данным издания, мужчина и женщина уединились в туалете в баре на улице Ленина. Другие посетители не были довольны и высказали свои замечания горожанам, когда те вышли.

Девушка в ответ набросилась с кулаками на гостей и начала крушить все подряд. Она разбила стол, стаканы, несколько бутылок на стойке. Предварительно, ущерб превысил 30 тысяч рублей.

Сотрудники бара вызвали сотрудников Росгвардии. Те вывели пару на улицу. Мужчина во время беседы накинулся на охраннников заведения. Позже влюбленных доставили в отделение полиции.

Ранее стало известно, что в «Грустном баре» в Санкт-Петербурге произошла драка из-за фотографий в туалете.

До этого в Якутске посетители бара массово подрались. Двоих участников потасовки тогда задержали.