Российский футболист «Црвены Звезды» отказался выступать за Сербию

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Пруцев отказался выступать за Сербию

Российский хавбек «Црвены Звезды» Егор Пруцев отказался выступать за Сербию. Об этом рассказал его брат, полузащитник «Спартака» Данил Пруцев Sport24.

Данил заявил, что его брата приглашали в молодежную сборную Сербии. «Но он отказался. Хочет выступать за Россию», — поделился игрок красно-белых.

В мае 2023-го Пруцев получил сербское гражданство. Отмечалось, что в этом футболисту помог клуб.

22-летний Пруцев перешел в «Црвену Звезду» в августе 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2026 года. За это время его дважды отдавали в аренду в «Целе».

В России он ранее выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Текстильщик». Пруцев также провел две игры в составе молодежной сборной России.