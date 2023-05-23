Российский футболист получил сербское гражданство

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев получил сербское гражданство

Российский футболист белградской «Црвены Звезды» Егор Пруцев оформил сербское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Егор Пруцев получил сербское гражданство, клуб ему в этом помог», — сообщил генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.

20-летний Пруцев перешел в «Црвену Звезду» в августе 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2026 года. Ранее он выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Текстильщик». Также Пруцев провел две игры в составе молодежной сборной России.

О желании игрока получить сербское гражданство рассказал 16 мая его отец Игорь Пруцев. «Есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров», — заявил он.