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16:33, 23 мая 2023Спорт

Российский футболист получил сербское гражданство

Российский полузащитник «Црвены Звезды» Егор Пруцев получил сербское гражданство
Егор Пруцев

Егор Пруцев. Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Российский футболист белградской «Црвены Звезды» Егор Пруцев оформил сербское гражданство. Об этом сообщает РИА Новости.

«Егор Пруцев получил сербское гражданство, клуб ему в этом помог», — сообщил генеральный директор «Црвены Звезды» Звездан Терзич.

20-летний Пруцев перешел в «Црвену Звезду» в августе 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2026 года. Ранее он выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Текстильщик». Также Пруцев провел две игры в составе молодежной сборной России.

О желании игрока получить сербское гражданство рассказал 16 мая его отец Игорь Пруцев. «Есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров», — заявил он.

Ксения Курашкина
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