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18:20, 16 мая 2023Спорт

Российский футболист захотел сменить гражданство

Российский футболист «Црвены Звезды» Егор Пруцев захотел получить сербское гражданство

Фото: Mike Kireev / NurPhoto / Getty Images

Российский футболист «Црвены Звезды» Егор Пруцев захотел сменить гражданство. Об этом Sport24 рассказал его отец Игорь Пруцев.

«Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров», — заявил Пруцев-старший. Он добавил, что сын не получал приглашение в российскую сборную и не думает об этом, потому что сконцентрирован на клубном футболе.

20-летний Пруцев перешел в «Црвену Звезду» в августе 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2026 года. Ранее он выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Текстильщик». Также Пруцев провел две игры в составе молодежной сборной России.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

Дарья Коршунова
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