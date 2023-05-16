Российский футболист захотел сменить гражданство

Российский футболист «Црвены Звезды» Егор Пруцев захотел получить сербское гражданство

Российский футболист «Црвены Звезды» Егор Пруцев захотел сменить гражданство. Об этом Sport24 рассказал его отец Игорь Пруцев.

«Егор на данный момент не получал сербский паспорт, но есть заинтересованность в получении сербского гражданства для игры в условиях чемпионата Сербии, в котором действует жесткий лимит на легионеров», — заявил Пруцев-старший. Он добавил, что сын не получал приглашение в российскую сборную и не думает об этом, потому что сконцентрирован на клубном футболе.

20-летний Пруцев перешел в «Црвену Звезду» в августе 2022 года. Его контракт с командой рассчитан до июня 2026 года. Ранее он выступал за «Сочи», «Нефтехимик» и «Текстильщик». Также Пруцев провел две игры в составе молодежной сборной России.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.