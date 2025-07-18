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09:40, 18 июля 2025Бывший СССР

В Грузии рассказали о новых попытках вмешательства Запада

Спикер парламента Грузии Папуашвили предрек новые попытки вмешательства Запада
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Turkish Grand National Assembly / Anadolu via Getty Images

Запад планирует в будущем вмешиваться в выборы в Грузии и инициировать новые протесты в стране. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в интервью «Имеди».

«Мы видим признаки того, что извне пытаются внести хаос. Некоторые шаги Брюсселя указывают на то, что будет предпринята попытка дестабилизировать страну извне», — предрек политик.

Папуашвили анонсировал попытки западного вмешательства в предстоящие муниципальные выборы в стране и прокомментировал иностранное влияние на прошедшие осенью 2024 года парламентские выборы. По его словам, европейские дипломаты «сняли свои посольские мантии» и нарушили Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года.

«Мы видим, что есть заинтересованность в том, чтобы привести к власти в стране своих марионеток, но мы этот фильм уже видели», — подчеркнул спикер грузинского парламента.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал число пресеченных за четыре года попыток госпереворота. По его словам, несмотря на попытки внутренней дестабилизации страны, Грузия остается лидером в регионе по темпам экономического роста.

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