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13:57, 18 июля 2025Мир

В МИД раскрыли ответ России на новый пакет санкций ЕС

Грушко: Россия не исключает контрмеры в ответ на 18-й пакет санкций ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Россия не исключает контрмеры в качестве ответа на новый 18-й пакет санкций со стороны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.

«В случае необходимости примем меры, которые обеспечивали бы наши интересы. И также возможны какие-то контрмеры», — отметил замглавы МИД.

Грушко заверил, что российская сторона проанализирует воздействие нового пакета ограничений на ее экономику.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в новых санкциях прослеживается последовательная антироссийская линия Европы.

18 июля постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала, что список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

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