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15:47, 18 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России предупредили Евросоюз об ответном ударе по экономике

Депутат Чепа: Россия может нанести удар по экономике Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Россия может предпринять ряд действий, которые нанесут серьезный удар по экономике Евросоюза в качестве ответа на 18-й пакет санкций, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он также не исключил нанесения более мощных ударов по военной инфраструктуре Украины.

«Главная задача 18-го пакета санкций, принятого Евросоюзом, — ослабить военное положение России, — сказал Чепа. — Но мы можем сделать так, что военное положение Украины окажется еще хуже. Кроме того, у нас есть возможности и для того, чтобы создать определенные проблемы для европейской экономики».

Политик не исключил нанесения новых ударов по военным объектам, военной инфраструктуре Украины. Он объяснил, что в таком случае результат от нового пакета санкций получится обратным ожидаемому.

«Европейцы рассчитывают, что 18-й пакет санкций, как они говорят, нанесет удар в самое сердце военной экономики России, — напомнил депутат. — Но мы можем предпринять определенные меры военного характера, которые приведут к стремительному ухудшению положения ВСУ».

Ранее заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что Россия не исключает контрмеры в качестве ответа на новый 18-й пакет санкций со стороны ЕС. Грушко заверил, что российская сторона проанализирует воздействие нового пакета ограничений на ее экономику.

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