В «Зените» накажут легионера за опоздание на сборы

Тренер Семак заявил, что Вендела накажут за опоздание на сборы «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что полузащитника команды Вендела накажут за опоздание на сборы. Его слова приводит «Чемпионат».

«Думаю, руководство объявит об этом. На сегодняшний день он игрок нашей команды. Он ищет варианты. Если не найдет их, конечно, он останется в команде», — рассказал Семак, назвав бразильца прекрасным игроком.

В январе 2025 года Вендел не хотел возвращаться в расположение команды из отпуска. Хавбек собирался продолжить карьеру в бразильском чемпионате.

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В составе команды он стал четырехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.