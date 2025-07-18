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16:44, 18 июля 2025Спорт

Валуев оценил инициативу по исключению российских фехтовальщиц

Валуев назвал политическим давлением инициативу по исключению фехтовальщиц РФ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Roman Naumov / Ura.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил инициативу по исключению российских фехтовальщиц с международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

Валуев назвал ситуацию политическим давлением. «Остальное нелегитимно, но в случае успеха убирает сильных соперников. Как там насчет сбора подписей против израильских спортсменов? Или это снова другое?» — отметил он.

Ранее стало известно, что 447 фехтовальщиков из 56 стран выступили против возвращения россиян и белорусов на международные турниры. Первую подпись под письмом в адрес Международной федерации фехтования (FIE) поставила украинка Ольга Харлан.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. В мае россияне были допущены до командных соревнований. Ожидается, что они выступят на чемпионате мира в Тбилиси, который пройдет с 22 по 30 июля.

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