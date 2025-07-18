Валуев назвал политическим давлением инициативу по исключению фехтовальщиц РФ

Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев оценил инициативу по исключению российских фехтовальщиц с международных турниров. Его слова приводит РИА Новости.

Валуев назвал ситуацию политическим давлением. «Остальное нелегитимно, но в случае успеха убирает сильных соперников. Как там насчет сбора подписей против израильских спортсменов? Или это снова другое?» — отметил он.

Ранее стало известно, что 447 фехтовальщиков из 56 стран выступили против возвращения россиян и белорусов на международные турниры. Первую подпись под письмом в адрес Международной федерации фехтования (FIE) поставила украинка Ольга Харлан.

В марте FIE разрешила российским спортсменам участвовать в турнирах в нейтральном статусе. В мае россияне были допущены до командных соревнований. Ожидается, что они выступят на чемпионате мира в Тбилиси, который пройдет с 22 по 30 июля.