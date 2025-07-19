«Локомотив» разгромил новичка РПЛ

«Локомотив» одержал разгромную победу над «Сочи» в первом туре РПЛ

Московский «Локомотив» одержал разгромную победу над «Сочи» в первом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «РЖД Арена» и завершилась со счетом 3:0. На 81-й минуте счет открыл полузащитник Александр Руденко. Через две минуты преимущество команды увеличил нападающий Дмитрий Воробьев. На 87-й минуте окончательный счет установил хавбек Зелимхан Бакаев.

В прошлом сезоне «Сочи» выступал в первой лиге и вышел в премьер-лигу, победив в стыковых матчах. Команда является новичком РПЛ.

В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с «Краснодаром», а «Сочи» примет тольяттинский «Акрон». Обе встречи пройдут 26 июля.

