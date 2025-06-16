Определились все участники сезона-2025/2026 РПЛ

Последним участником сезона-2025/2026 РПЛ стал «Пари Нижний Новгород»

Определились все участники сезона-2025/2026 Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Всего в турнире сыграет 16 команд. Последним участником стал «Пари Нижний Новгород». Команда заменила подмосковные «Химки», которые не получили лицензию.

В прошедшем сезоне «Пари НН» финишировал на 13-м месте в турнирной таблице РПЛ и попал в стыковые матчи. По итогам двух переходных игр клуб уступил «Сочи» (2:5). Однако по решению РФС нижегородская команда продолжит выступать в элитном дивизионе.

Новый сезон РПЛ начинается 18 июля. В сезоне-2024/2025 чемпионом страны впервые стал «Краснодар».